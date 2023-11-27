В Якутии возбудили уголовное дело после ЧП на руднике

Вменяется нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть трех лиц

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Якутии после ЧП на руднике в Мирнинском районе, где погибли три человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть трех лиц)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в СК, 27 ноября на производственном предприятии при выполнении работ по восстановлению вентиляции произошел выброс метана.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, поступило сообщение о том, что на руднике произошел выброс метана. Силами работников рудника на поверхность было выведено пятеро пострадавших, из них трое погибли. На момент происшествия на руднике находилось 248 человек, все они выведены на поверхность. Всего на ликвидацию последствий привлекли 49 человек и 10 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, организована проверка. Двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу Удачного. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших прооперирован и находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Состояние второго - стабильно тяжелое. Из Якутска вылетела бригада врачей республиканского центра медицины катастроф.