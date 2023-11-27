27 ноября, 03:51,
обновлено 27 ноября, 04:00

Под Анапой в результате шторма сел на мель сухогруз под флагом Белиза

На борту судна находятся 21 член экипажа

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сел на мель в районе поселка Витязево под Анапой. Об этом сообщили в Telegram-канале Росморречфлота.

"Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в настоящее время разрабатывается план аварийно-спасательной операции.

Судно находилось в морском порту Тамань, где осуществлялась погрузка ячменя для отправки в Египет. Сухогруз встал на якорную стоянку после получения штормового предупреждения, в ночь на понедельник его сорвало с якорей из-за сильного ветра и волны. Далее оно дрейфовало в сторону берега, после чего оказалось на мели. "Сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега", - уточнили в Росморречфлоте. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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