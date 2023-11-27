Во Владивостоке из-за аварии произошло отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения

Без отопления и горячей воды остались порядка 6 тыс. жителей

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения произошло во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Под отключение попало около 6 тыс. человек.

"В 12:00 (05:00 мск) часов 27 ноября 2023 года произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения, в результате которой более 6 тыс. жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения. Специалисты приступили к ликвидации аварии", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура Ленинского района города Владивостока проводит проверку. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения поломки.

Во Владивостоке в настоящее время идет небольшой снег, температура воздуха минус 4 градуса.