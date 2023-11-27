Под Новосибирском автобус съехал в кювет после столкновения с каршеринговым автомобилем

В результате ДТП никто не пострадал

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус вылетел в кювет после столкновения с автомобилем из каршеринга в Новосибирской области. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"ДТП с автобусом [съехавшим в кювет и каршеринговым автомобилем] на Краснояровском шоссе оформляется с материальным ущербом - в данном ДТП никто не пострадал", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел утром 27 ноября на Краснояровском шоссе недалеко от поселка Озерный в Новосибирском районе.