На западе Индии из-за ударов молний за сутки погибли не менее 20 человек

За 16 часов в штате Гуджарат выпало от 50 до 117 мм осадков

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли из-за ударов молний в западном индийском штате Гуджарат за последние сутки. Как сообщил в распространенном бюллетене Центр по чрезвычайным ситуациям штата, причиной стали необычно мощные для этого времени года грозы.

"На данный момент в разных частях Гуджарата зарегистрировано в общей сложности 20 смертей. Все эти случаи гибели людей связаны с ударами молнии во время несезонных дождей, обрушившихся на штат в воскресенье", - сообщило ведомство.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах выразил соболезнования семьям погибших. "Я глубоко опечален известием о гибели многих людей из-за плохой погоды и молний в различных городах Гуджарата. Я выражаю глубочайшие соболезнования в связи с невосполнимой утратой тех, кто потерял своих близких в этой трагедии", - написал министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Мощные ливни также повредили посевы в разны регионах Гуджарата. Метеорологический департамент Индии сообщил, что за 16 часов в штате в разных районах выпало от 50 до 117 мм осадков. По данным метеорологов, в понедельник дожди, как ожидается, утихнут.