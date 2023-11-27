Командование ВС США сообщило, что захватившие судно Central Park сдались

Экипаж танкера находится в безопасности, говорится в заявлении CENTCOM

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Все пять человек, захвативших танкер Central Park у берегов Йемена, сдались. Об этом в воскресенье сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Эсминец Mason <...> отреагировал на сигнал бедствия с судна Central Park, которое подверглось нападению неизвестных лиц <...>. Впоследствии пять вооруженных лиц высадились с судна и попытались скрыться на своей небольшой лодке. Mason преследовал нападавших, в результате чего они сдались. Экипаж Central Park находится в безопасности", - говорится в заявлении.

Как отмечает CENTCOM, во время случившегося "ни одно из судов никаких повреждений не получило". "Безопасность морской сферы имеет важное значение для региональной стабильности. Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить безопасность международных морских путей", - приводятся в заявлении слова главы CENTCOM Майкла Курилла.

26 ноября агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что судно Central Park подверглось нападению в Аденском заливе. Сведений о том, кто его совершил, нет.

Компания Ambrey и компания-оператор судна Zodiac Maritime также сообщили, что на борту танкера находятся граждане России, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии и Филиппин.