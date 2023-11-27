В Дагестане из-за аварий без света остались почти 100 тыс. человек

Отключения электроэнергии зафиксировали в 82 населенных пунктах в 7 районах региона

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Почти 100 тыс. человек, включая 22,9 тыс. детей, остались без электроснабжения в 82 населенных пунктах в семи районах Дагестана из-за аварии, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"В 20:26 26.11.2023 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что произошли аварийные отключения электроснабжения в 2 муниципальных районах, 7 населенных пунктах. По состоянию на 22:48 без электроснабжения остаются: 7 муниципальных районов, 82 населенных пункта, 21 257 абонентов, 99 767 человек из них 22 998 детей, 163 социально значимых объекта без ночного пребывания. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.