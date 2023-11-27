В Симферополе во время штормового ветра упало более 80 деревьев

В городе зафиксировали аварийные отключения света

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 80 заявок об упавших в результате штормового ветра деревьях поступило в оперативные службы Симферополя к утру понедельника.

Об этом сообщил глава городской администрации Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Ситуация на 6 часов утра у нас стабильная. Повалено много деревьев, более 80 - это о которых поступили заявки. Есть у нас аварийные отключения света у абонентов. Хочу обратить внимание всех, что ночью был мороз, выпал снег. Ночью 12 наших экипажей обрабатывали улично-дорожную сеть реагентом, поэтому, в принципе, все проездные дороги у нас обработаны", - рассказал Афанасьев в опубликованном видеообращении.

Глава городской администрации призвал симферопольцев по возможности воздержаться от поездок по городу.