В Крыму из-за шторма один человек пропал без вести

Еще четверо пострадали

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Один человек пропал без вести, четверо пострадали в результате сильного шторма в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, без света продолжают оставаться более 500 тыс. человек, в Ялте нарушено теплоснабжение пяти многоквартирных жилых домов, где проживают 260 человек. Для проведения ремонтно-восстановительных работ привлечена 81 бригада энергетиков.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды.