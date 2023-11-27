27 ноября, 05:10,
обновлено 27 ноября, 05:23

В Крыму из-за шторма один человек пропал без вести

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Еще четверо пострадали

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Один человек пропал без вести, четверо пострадали в результате сильного шторма в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Читайте также
Из Евпатории и Сакского района Крыма эвакуировали более 310 человек из-за непогодыВ Севастополе более 2,6 тыс. человек остались без света из-за непогодыВ Симферополе во время штормового ветра упало более 80 деревьев

"В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, без света продолжают оставаться более 500 тыс. человек, в Ялте нарушено теплоснабжение пяти многоквартирных жилых домов, где проживают 260 человек. Для проведения ремонтно-восстановительных работ привлечена 81 бригада энергетиков.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация