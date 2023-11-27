На Байкале развернули операцию по эвакуации четырех рыбаков со сломавшегося катера

Поиски рыбаков осложняются штормом и ветром

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. /ТАСС/. Катер с четырьмя рыбаками сломался на Байкале, развернута спасательная операция, ее пока сдерживают погодные условия - шторм и сильный ветер на озере. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

"В 5 км от полуострова Святой Нос Баргузинского района у катера сломался мотор, на борту находятся четыре человека", - сообщили в ведомстве. На место выехали спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России", - сообщили в ведомстве.

На помощь рыбакам отправился спасательный катер, планируется вылет вертолета. Поиски рыбаков осложняются погодными условиями: на Байкале шторм, сильный ветер.