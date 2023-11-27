27 ноября, 05:12,
обновлено 27 ноября, 05:36

В Севастополе более 2,6 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Энергоснабжение отсутствует в 354 домах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение нарушено в 354 жилых домах с населением более 2,6 тыс. человек в Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В городе Севастополе произошло нарушение энергоснабжения в 354 жилых домах с населением более  2,6 тыс. человек. Подразделения МЧС России продолжают оперативное реагирование на сообщения о происшествиях, связанных с последствиями непогоды", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что, по последним данным, зафиксировано падение 66 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 5 строений, 20 автомобилей. Кроме того, четыре частных дома и первые этажи трех многоэтажных домов оказались подтопленными. "Из них было эвакуировано 35 человек, в том числе 6 детей. Граждане, вынужденные покинуть свои дома, сейчас пребывают у родственников и знакомых, часть эвакуированных расположилась в пункте временного размещения. Погибших в результате прохождения непогоды нет", - добавили в ведомстве.

Всего к ликвидации последствий шторма привлечено 405 человек и 116 единиц техники. Ранее сообщилось, что в Севастополе из-за непогоды пострадали три человека, они госпитализированы. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация