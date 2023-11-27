В Севастополе более 2,6 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Энергоснабжение отсутствует в 354 домах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение нарушено в 354 жилых домах с населением более 2,6 тыс. человек в Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В городе Севастополе произошло нарушение энергоснабжения в 354 жилых домах с населением более 2,6 тыс. человек. Подразделения МЧС России продолжают оперативное реагирование на сообщения о происшествиях, связанных с последствиями непогоды", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что, по последним данным, зафиксировано падение 66 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 5 строений, 20 автомобилей. Кроме того, четыре частных дома и первые этажи трех многоэтажных домов оказались подтопленными. "Из них было эвакуировано 35 человек, в том числе 6 детей. Граждане, вынужденные покинуть свои дома, сейчас пребывают у родственников и знакомых, часть эвакуированных расположилась в пункте временного размещения. Погибших в результате прохождения непогоды нет", - добавили в ведомстве.

Всего к ликвидации последствий шторма привлечено 405 человек и 116 единиц техники. Ранее сообщилось, что в Севастополе из-за непогоды пострадали три человека, они госпитализированы.