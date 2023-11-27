Кассационный суд признал завышенными тарифы на вывоз мусора в Омской области

В ходе проверки выявили неподтвержденные расходы регоператора в размере 583 млн рублей

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил незаконность приказа Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области с завышенными тарифами на вывоз мусора в 2022 году, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ходе проверки ведомство выявило неподтвержденные транспортные расходы регионального оператора на сумму 583 млн рублей, по ее результатам возбуждено уголовное дело.

"Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Омского областного суда, признавшего недействующим приказ РЭК с завышенными тарифами на услуги по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.

В 2019 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель Омска пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. В результате 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2%.

В апреле 2023 года Омский областной суд установил, что региональный оператор по обращению с ТКО (компания "Магнит") провел электронные аукционы по отбору подрядных организаций для вывоза мусора по завышенной цене. В дальнейшем эти компании заключили договоры субподряда по гораздо более низкой цене. В ходе проверки были выявлены неподтвержденные расходы "Магнита" на сумму 583 млн рублей, которые были включены в тариф на 2022 год.

В октябре 2023 года на основании этих материалов было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Подозреваемые - несколько должностных лиц региональной энергетической комиссии, регоператора и компании "ЭКОС", которая и была подрядчиком по вывозу мусора. По версии следствия, они, действуя по предварительному сговору и с использованием служебного положения, значительно завысили тарифы на транспортировку отходов.