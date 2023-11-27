Из Евпатории и Сакского района Крыма эвакуировали более 310 человек из-за непогоды

В МЧС отметили, что повреждены кровли трех зданий, зафиксированы падения деревьев и повреждение автомобилей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Из Евпатории и Сакского района Крыма эвакуированы 311 человек, в том числе 43 ребенка, из-за непогоды, в пунктах временного размещения находится 71 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из Евпатории и Сакского района были эвакуированы 311 человек, из них 43 ребенка. В двух ПВР размещен 71 человек, из них 11 детей. Перекрыто движение на участке автомобильной дороги Саки - Евпатория (перелив через дорожное полотно), организован маршрут объезда", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что повреждены кровли трех зданий, зафиксированы падения деревьев и повреждение автомобилей, в настоящее время их количество уточняется. "На территории города Евпатория и Сакского района в результате нагонных явлений с акватории Черного моря произошли подтопления 93 жилых домов, 100 гостевых домов, подвалы 2 многоквартирных домов", - добавили в ведомстве.

Всего к ликвидации непогоды в Крыму привлекаются 606 человек и 190 единиц техники.