27 ноября, 05:34

На Челябинском тракторном заводе назвали возможную причину возгорания трансформатора

Петр Ковалев/ ТАСС, архив
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

По предварительным данным, оно произошло из-за короткого замыкания

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Предварительной причиной возгорания трансформатора, произошедшего накануне на территории Челябинского тракторного завода, стало короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Возникло возгорание трансформаторной ГПП, предварительная причина - короткое замыкание. <…> Пострадавших нет. На производственной деятельности предприятий это не отразится, завод продолжает работу в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что открытое горение трансформатора ликвидировано в Челябинске на площади 40 кв. м на территории одного из предприятий, не уточняя его название.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале написал, что следы внешнего воздействия на месте происшествия отсутствуют. 

Теги:
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
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