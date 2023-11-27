27 ноября, 05:49,
обновлено 27 ноября, 06:12

В Евпатории семь человек пострадали из-за непогоды

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Двоих из них госпитализировали

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В Евпатории семь человек пострадали из-за непогоды, двое из них госпитализированы, пятерым помощь оказана амбулаторно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

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"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым в городе Евпатории пострадали семь человек. Двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу, пять получили амбулаторную помощь", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России контролирует обстановку и оказание медпомощи пострадавшим, а также обеспечивает оперативную связь с главным управлением Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. Данные об ущербе и оказываемой помощи уточняются, отметили в министерстве.

На Крымском полуострове на 25-27 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Без электроэнергии остались почти 500 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуированы более 200 жителей. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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