В МЧС сообщили о нарушении ж/д сообщения Туапсе - Адлер из-за падения деревьев

В ведомстве также отметили, что повреждены кровли пяти зданий

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Туапсе и Адлером нарушено в результате падения деревьев в непогоду в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В городе Новороссийске произошел сход селевого потока, повреждена подпорная стена противоселевого сооружения. В результате падения деревьев было нарушено железнодорожное сообщение на перегоне Туапсе - Адлер", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что повреждены кровли пяти зданий, зафиксированы падения более 250 деревьев. В Туапсинский район заблаговременно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 25 человек, 5 единиц техники и 2 плавсредств.

В Краснодарском крае действует несколько штормовых предупреждений. Возможен подъем уровня воды в реках и сильный ветер, нагонные явления на территории Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского и Щербиновского районов, ожидается волнение моря в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе. В Сочи синоптики прогнозируют очень сильный снег. В крае подтопленных территорий нет, в превентивных целях в связи с нагонными явлениями с Азовского моря в Ейском районе проведена эвакуация 42 человек, в том числе 12 детей, они размещены в пунктах временного размещения.