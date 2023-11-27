В Саратове в результате столкновения шести машин пострадали два человека

Их госпитализировали

САРАТОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Шесть автомобилей, в том числе машина скорой помощи, столкнулись в центре Саратова. В результате двух человек доставили в больницу, сообщили в ГИБДД города.

"Произошло столкновение шести автомобилей. <...> В результате ДТП госпитализированы женщина 1993 года рождения и женщина 2001 года рождения", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в ночь на 27 ноября на улице Чернышевского рядом с городским парком. Уточняется, что произошло столкновение двух автомобилей Granta, а также Volkswagen, Datsun, "Газели" и припаркованной Toyota. В ГИБДД подтвердили, что обе пострадавшие находились в "Газели", которая является машиной скорой помощи.