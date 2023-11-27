В Ростовской области из-за нагона воды ограничили движение на трассе

Закрытый участок можно объехать через Головатовку, Займообрыв, Пешково и автодорогу Ростов - Староминская

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Участок трассы в Азовском районе Ростовской области перекрыли из-за нагона воды из Таганрогского залива. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

"С 07:00 на автодороге Азов - Ейск между Кагальником и Займообрывом ограничено движение автотранспорта в связи с нагоном воды ветром из Таганрогского залива", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что объехать закрытый участок можно через Головатовку, Займообрыв, Пешково и автодорогу Ростов - Староминская.

В региональной Госавтоинспекции также призвали водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее глава администрации Таганрога сообщал о переводе некоторых школ на дистанционный режим из-за непогоды, в Донецке Ростовской области власти призвал родителей по возможности оставить детей дома, в городе фиксируют аварии на линиях электропередачи, их устраняют специалисты.