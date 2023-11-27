В Киргизии мэра города Токтогул задержали за рейдерский захват месторождения кварца

В 2022 году мужчина и члены ОПГ угрозами и силой вынудили предпринимателя передать им 50% доли предприятия

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Мэр киргизского города Токтогул задержан по подозрению в рейдерском захвате месторождения кварца и связях с организованной преступной группировкой (ОПГ). Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"ГКНБ в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению возможных преступных связей сотрудников государственных органов с членами организованных преступных группировок установлен факт организации рейдерского захвата месторождения кварца на территории Токтогульского района Джалал-Абадской области со стороны мэра города Токтогул, действовавшего в сговоре с членами ОПГ", - говорится в сообщении.

Фамилия и имя подозреваемого в интересах следствия не указываются.

По сведениям ГКНБ, в 2022 году подозреваемый, находясь на должности главы одной из сельских советов, предложил владельцу месторождения "вести совместную добычу и реализацию кварца". Получив отказ, будущий мэр, совместно с членами ОПГ "путем применения физической силы, а также угроз в адрес членов семьи" вынудили частного предпринимателя передать им 50% доли предприятия.

"В дальнейшем на указанном месторождении проводилась незаконная добыча и реализация кварца, доходы от которого получал мэр Токтогула и один из членов ОПГ. При этом добыча осуществлялась с грубыми нарушениями экологических и технических требований, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 74 млн сомов (около $800 тыс.)", - отметили в пресс-центр.

В рамках расследования этого дела задержаны мэр Токтогула, его сын и один член ОПГ. Они помещены в изолятор временного содержания Джалал-Абадского управления ГКНБ.