27 ноября, 06:23

В Киргизии задержали гражданина России за попытку незаконного вывоза почти $70 тыс.

Денежные средства были переданы "сотрудникам органов для дальнейшего разбирательства"

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Гражданин России задержан в Киргизии за попытку незаконного провоза через границу почти $70 тыс. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"Пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" (находится на киргизско-узбекской границе - прим. ТАСС) пресекли попытку незаконного провоза денежных средств через границу. Утром в пункт пропуска прибыл гражданин РФ 1982 года рождения. Во время прохождения пограничного контроля у него были обнаружены денежные средства в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

В ГКНБ отметили что, общая сумма задержанных средств составила $69,8 тыс. "Вышеуказанный гражданин пытался провезти валюту в обход таможенного законодательства республики, не декларируя денежные средства", - отмечено в сообщении. Имя и фамилия российского гражданина не указываются.

После оформления соответствующих документов задержанный и обнаруженные у него денежные средства были переданы "сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".

В соответствии с киргизским законодательством, граждане республики имеют право вывозить за пределы страны без декларирования не более $10 тыс. Иностранцы - не более $5 тыс. В случае превышения установленного лимита они обязаны оплатить пошлину в размере 10% от суммы, которую намереваются вывезти за границу.

Задержанному россиянину грозит административный штраф, размер которого будет установлен соответствующими госорганами. 

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КиргизияРоссия
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