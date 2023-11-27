27 ноября, 06:20

В нескольких районах Бердянска отключили электричество из-за шторма

Средний уровень воды на подтопленных домовладениях составляет 40 см

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Часть районов города Бердянска на побережье Азовского моря остается без электричества из-за затопления в результате шторма. Об этом сообщает ГУ МЧС по Запорожской области.

"По состоянию на 08:00 мск в городе Бердянске наблюдается подтопления районов Лиски, Слободка, Коса, район Центра, частично подтоплен р-н Колонии. Средний уровень воды на подтопленных домовладениях достигает 40 см. В данных районах отключено электроснабжение, после полного отключения электроснабжения остановились все котельные, в работе только подпиточные насосы", - сообщили в ГУ МЧС.

В настоящее время порывы ветра ослабели, высота волн уменьшилась. "По городу поступают заявления об упавших деревьях, проводах ЛЭП, информацию передали в коммунальные службы, на аварийных участках работают сотрудники ПСП, которыми были спасены из подтопленных районов города Бердянска четыре человека, из которых двое несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщали, что ночью и днем 27 ноября на побережья Азовского моря в Запорожской области ожидается ураганный ветер с порывами до 33 м/с, высота волн может достигать трех метров. 

Теги:
РоссияЗапорожская область
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