В Запорожской области из-за непогоды пострадал один человек

Повреждены четыре автомобиля

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Один человек пострадал из-за непогоды в Запорожской области за прошедшие сутки. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

"Пожарно-спасательные службы города Мелитополя привлекались восемь раз на аварийно-спасательные работы. В связи с погодными условиями пострадал один человек, от госпитализации отказался, [повреждены] четыре легковых автомобиля", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Жители Мелитополя сообщают о падениях деревьев на проезжую часть и транспортные средства. На аварийных участках работают сотрудники пожарно-спасательной службы, информация о происшествиях передается в коммунальные службы.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Запорожской области 27 ноября наблюдаются осадки в виде дождя и снега, скорость ветра составляет 25-30 м/с.