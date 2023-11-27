27 ноября, 06:27

В Ялте в результате штормового ветра повреждены набережные и здание школы

Глава администрации города Янина Павленко отметила, что жителям и гостям курорта по возможности рекомендуется не выходить из домов

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Штормовой ветер повредил набережные поселков и здание школы в городском округе Ялта, из-за обрыва линий электропередачи у части населения нет тепла и света. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

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"Ситуация в Ялте на утро: непогода еще не отступила, но ветер и волны на море стихают. Фиксируются разрушения нежилых объектов в прибрежных зонах, пострадали набережные поселков. Все службы города в работе. По линии ЕДДС поступило 309 обращений", - написала она.

Отопление отсутствует в домах на улицах Теплая Балка, Мухина, Игнатенко, Халтурина. Кровли зданий повреждены в Гурзуфе на улице Строителей и Кирова, также повреждена школа № 8. Энергетики устраняют перебои с электричеством на Большевистской, Тимирязева, Халтурина, Горького, Таврической, Красноармейской, Кирова, а также в Симеизе, Алупке, Стройгородке, Горном, Гаспре.

Дорогу от Ливадии до Кацивели обработали специальным солевым раствором от наледи. Павленко добавила, что жителям и гостям курорта по возможности не рекомендуется выходить из домов.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. 

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