В Подмосковье задержали подозреваемых в кражах экскаваторов на 33 млн рублей

В течение 10 месяцев злоумышленникам удалось похитить 5 единиц специальной техники, припаркованной в Сергиевом Посаде, Пушкине, Ступине и Наро-Фоминске

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали пять человек, подозреваемых в серии краж строительной техники в Подмосковье общей стоимостью более 33 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на совершении краж экскаваторов-погрузчиков. <...> В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались пятеро уроженцев Закавказья возрасте от 36 до 42 лет, двое из которых ранее судимы", - сказала она.

По словам Петровой, злоумышленники выбирали строительные объекты, на которых находилась специальная техника. Ночью они проникали на неохраняемую парковку около стройки, разбирали замок зажигания, соединяли провода и запускали двигатель транспортного средства. Его отгоняли в лесополосу, снимали регистрационные знаки и повреждали навигационную систему. "На следующий день участники группы приезжали на грузовом фургоне, на котором перевозили похищенное имущество в отстойники, находящиеся в Домодедове и Москве. Таким образом в течение 10 месяцев злоумышленникам удалось похитить 5 единиц специальной техники, припаркованной в Сергиевом Посаде, Пушкине, Ступине и Наро-Фоминске. Сумма ущерба составила более 33 млн рублей", - добавила Петрова.

Она отметила, что в ходе обысков по местам временного проживания задержанных были обнаружены и изъяты два ранее похищенных трактора, четыре легковые и одна грузовая автомашины, использовавшиеся при совершении краж.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела (ч. 4 ст. 158 УК РФ). По решению суда все участники организованной группы арестованы. Проверяется их возможная причастность к другим эпизодам преступления.