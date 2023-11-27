Что известно о последствиях урагана на юге России

Ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Как минимум один человек погиб, двое госпитализированы, по предварительной информации, до двух десятков - пострадали.

Стихия пока затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В беседе с ТАСС о сильном ветре и снегопадах на всей европейской территории страны предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ТАСС собрал основное об ударе стихии на юге России.

Что происходит

Один человек погиб, предварительно, в селе Морском под Судаком, рассказал советник главы Республики Крым Олег Крючков. МЧС сообщало, что без вести пропал один человек. В Севастополе госпитализированы три человека, в Евпатории - семеро пострадавших, двое госпитализированы. Еще не менее пяти человек пострадали на Кубани.

Без электроэнергии остались порядка 500 тыс. жителей Крыма и 2,6 тыс. жителей Севастополя. Без тепла и электроснабжения полностью остался Черноморский район Крыма, район Теплой Балки в Ялте.

В Евпатории море вышло из берегов. 311 человек (в том числе 43 ребенка) из частного сектора эвакуировали. Также были эвакуированы 100 человек из отеля "Рибера". Работают два пункта временного размещения, еще один - в состоянии готовности.

40 домов поселка Георгиевское под Керчью оказались отрезаны водой от основной территории полуострова.

В Севастополе из берегов вышла река Бельбек, жителей близлежащих домов начали эвакуировать. Свыше 500 морских животных погибли в Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления зала.

Скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч.

В Краснодарском крае высота волн достигала семи метров. Из-за штормового ветра были повреждены крыши жилых домов и школы в ряде районов Кубани. Ветер повалил более 250 деревьев.

Кровлю пятиэтажного дома сорвало ветром в Анапе, площадь повреждения составляет 500 кв. м.

Как затронута инфраструктура

Из-за подтопления было ограничено движение по трассам Симферополь - Евпатория, Воинка - Черноморское и Черноморское - Межводное, а из-за падения опоры ЛЭП - по трассе Судак - Алушта. Обесточена трасса Алушта - Симферополь.

Из-за непогоды остановилось движение троллейбусов по трассе Симферополь - Ялта, на замену выведены автобусы. Общественный транспорт работает в режиме выходного дня.

В Керчи упавшими из-за непогоды деревьями повреждены линии электропередачи и газопроводы.

Из-за падения деревьев нарушено железнодорожное сообщение на перегоне между Туапсе и Адлером. То же происходило в Сочи. В Севастополе упавшее дерево перекрыло дорогу у автовокзала.

В грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа. Под Анапой сухогруз выбросило на мель.

10 рейсов в Сочи было переведено на запасные аэродромы, в настоящее время они вернулись в пункт назначения.

На побережье Кубани приостановлено движение поездов, задерживаются около 50 составов.

Какие принимают меры