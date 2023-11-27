27 ноября, 06:33,
обновлено 27 ноября, 06:45

В ДНР более 520 тыс. абонентов остались без света из-за непогоды

В республике наблюдаются порывистый ветер и ливневые дожди

ДОНЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Порывистый ветер и ливневые дожди в ночь на понедельник оставили без электричества 525 тыс. бытовых абонентов почти на всей территории Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики региона.

Читайте также
Что известно о последствиях урагана на юге России

"В результате ливневых дождей и сильного порывистого ветра не обошлось без аварийных ситуаций на линиях электропередачи. Бороться с непогодой пришлось энергетикам практически всех районов республики. На вечер 26 ноября на территории ДНР оставалось обесточено 20,5 тыс. бытовых абонентов. Утром 27 ноября после ночного разгула стихии, когда ураганный ветер ломал крупные ветви деревьев, валил их целиком, повреждая линии электропередачи, на территории ДНР обесточены более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 ВЛ 35 кВ, без напряжения остались 525 000 бытовых абонентов", - сообщили в министерстве. 

Теги:
РоссияДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация