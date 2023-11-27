В ДНР более 520 тыс. абонентов остались без света из-за непогоды

В республике наблюдаются порывистый ветер и ливневые дожди

ДОНЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Порывистый ветер и ливневые дожди в ночь на понедельник оставили без электричества 525 тыс. бытовых абонентов почти на всей территории Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики региона.

"В результате ливневых дождей и сильного порывистого ветра не обошлось без аварийных ситуаций на линиях электропередачи. Бороться с непогодой пришлось энергетикам практически всех районов республики. На вечер 26 ноября на территории ДНР оставалось обесточено 20,5 тыс. бытовых абонентов. Утром 27 ноября после ночного разгула стихии, когда ураганный ветер ломал крупные ветви деревьев, валил их целиком, повреждая линии электропередачи, на территории ДНР обесточены более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 ВЛ 35 кВ, без напряжения остались 525 000 бытовых абонентов", - сообщили в министерстве.