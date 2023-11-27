27 ноября, 06:44
Военная операция на Украине

В Запорожской области в гараже нашли гранатометы, автомат и гранаты

В ГУ МВД по региону сообщили, что тайник принадлежит мужчине, который сейчас проходит службу в одном из подразделений ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Полицейские нашли в гараже в городе Васильевке Запорожской области гранатометы, оружие и боеприпасы, которые принадлежат военнослужащему ВСУ, сообщили в ГУ МВД по региону.

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"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в гараже одного из домовладений обнаружили переносной противотанковый ракетный комплекс "Фагот", гранатомет иностранного производства, автомат АК-47, четыре гранаты, более 100 патронов разного калибра, более 0,5 кг пороха и форма с символикой ВСУ", - говорится в сообщении.

Как позже выяснилось, найденное принадлежит мужчине, который сейчас проходит службу в одном из подразделений ВСУ. Уточняется, что тайник обнаружен в результате совместного рейда с сотрудниками из ГУУР МВД России и временного управления, при содействии бойцов Росгвардии. В настоящее время все оружие и боеприпасы изъяты, проводится проверка. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область
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