Свыше 500 морских животных погибли в Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления зала

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что повреждения также получили научные объекты

ТАСС, 27 ноября. Затопление зала в Севастопольском аквариуме-музее стало причиной гибели свыше 500 морских животных. Из-за непогоды пострадали также научные объекты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В ФИЦ ИнБЮМ (Институте биологии южных морей - прим. ТАСС) пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал - погибли свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в Севастополе сохраняется штормовое предупреждение, ветер с порывами до 30 м/с. После обеда прогнозируют улучшение - до 15 м/с.