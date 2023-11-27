27 ноября, 06:36,
обновлено 27 ноября, 07:09

Свыше 500 морских животных погибли в Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления зала

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что повреждения также получили научные объекты

ТАСС, 27 ноября. Затопление зала в Севастопольском аквариуме-музее стало причиной гибели свыше 500 морских животных. Из-за непогоды пострадали также научные объекты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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"В ФИЦ ИнБЮМ (Институте биологии южных морей - прим. ТАСС) пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал - погибли свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в Севастополе сохраняется штормовое предупреждение, ветер с порывами до 30 м/с. После обеда прогнозируют улучшение - до 15 м/с. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
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