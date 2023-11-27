В Казахстане на руднике "Казахмыса" погибли двое рабочих

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, сообщили в пресс-службе компании

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих компании "Казахмыс" погибли на руднике в Жамбылской области Казахстана. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

По ее данным, ЧП произошло 27 ноября на руднике "Жайсан" при производстве горнопроходческих работ. Погибшие - 1981 и 2002 годов рождения.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

22 ноября на Жезказганской обогатительной фабрике № 2, принадлежащей компании "Казахмыс", погибла машинистка конвейера 1980 года рождения. 5 ноября на шахте № 57 Восточно-Жезказганского рудника, который также принадлежит компании, погиб горный мастер 1984 года рождения.

Предприятия "Казахмыс" - рудники, обогатительные фабрики, медеплавильные заводы - расположены на трех производственных площадках, где трудятся порядка 37 тыс. человек.