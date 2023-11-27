27 ноября, 06:43,
обновлено 27 ноября, 07:08

В Крыму один человек погиб в результате непогоды

Советник главы региона Олег Крючков сообщил, что, предварительно, это произошло в селе Морском под Судаком

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб из-за непогоды в Крыму, предварительно, инцидент случился в селе Морском под Судаком, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

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"Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", - сказал Крючков в эфире телеканала "Россия-24".

Он также подтвердил информацию о пострадавших в Евпатории, люди эвакуированы в гостиницы. "Сколько пострадавших в Евпатории, сказать на данную минуту не могу. Но это пострадавшие люди, которые уже из своих домовладений отправлены в гостиницы и находятся там", - добавил советник главы Крыма.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. 

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