Губернатор Севастополя сообщил о повреждении кровли более 40 домов в городе из-за непогоды

По словам Михаила Развожаева, травмы получили три человека

ТАСС, 27 ноября. Штормовой ветер в Севастополе повредил кровли свыше 40 домов, а также обшивки фасадов. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

"По состоянию на этот час зафиксировано падение 189 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов 5 строений, травмы получили 3 человека, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадали 42 автомобиля", - написал он.

Губернатор добавил, что в городе произошел порыв 74 линий электропередачи, 10 уже устранены, без электроэнергии остаются 354 дома. Также из-за падения деревьев на газопровод без газоснабжения остаются жители многоквартирных домов на 3 улицах и 44 частных домов.

"Из подтопленных жилых домов были эвакуированы 35 человек. Пять человек остаются в пансионате "Лазурь", остальные разместились у родственников", - уточнил Развожаев.

Губернатор добавил, что в Севастополе сохраняется штормовое предупреждение с порывами ветра до 30 м/с, после обеда прогнозируют улучшение до 15 м/с.