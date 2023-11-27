В Бельгии закрыли около 30 школ из-за сообщений о взрывах

Представитель управления образования по Валлонии и Брюсселю Сесиль Маркетт сообщила агентству Belga, что полиция проведет оценку ситуации в течение дня

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 школ в столичном регионе Бельгии и в центральной провинции Валлонский Брабант закрыты 27 ноября из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщило управление образования по Валлонии и Брюсселю (WBE).

По его данным, угрозы вечером 26 ноября получили 27 школ в регионе. "В несколько учреждений <...> поступили угрозы взрыва. Получив информацию об этом вечером, организующий работу орган в целях строгого соблюдения принципа предосторожности принял решение приостановить занятия и прием учащихся 27 ноября 2023 года, в соответствующих школах, расположенных в Брюсселе и в Валлонском Брабанте", - говорится в сообщении ведомства.

Власти подчеркнули, что некоторые школы специалисты уже проверили или проверяют сейчас. "Мы можем лишь выразить сожаление в связи с участившимися за последние недели случаями такого рода оповещений и теми трудностями, которые затрагивают всех, особенно семьи", - добавило ведомство.

Представитель управления Сесиль Маркетт сообщила агентству Belga, что оценку ситуации в школах полиция проведет в течение дня.