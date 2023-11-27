В Магаданской области объявили предупреждение о лавинной опасности до 28 ноября

В МЧС призвали отказаться от выходов на рыбалку, охоту и туристические маршруты

МАГАДАН, 27 ноября. /ТАСС/. Сходы лавин возможны на северо-востоке Магаданской области, в Омсукчанском муниципальном округе, 27 и 28 ноября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По сведениям Колымского УГМС [Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды], с 17:00 по местному времени 27 ноября до 20:00 28 ноября в Омсукчанском муниципальном округе лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Представители ведомства призвали отказаться от выходов на рыбалку, охоту и туристические маршруты, а также проявлять внимание при движении по дорогам на автомобиле.