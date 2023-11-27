В Запорожской области из-за непогоды без электричества остались более 37 тыс. абонентов

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что оперативные службы работают в штатном режиме

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 37 тыс. абонентов в Запорожской области отключены от электроснабжения из-за непогоды. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"37,2 тыс. абонентов по области отключены от электроснабжения. Дал поручение правительству области в кратчайшие сроки устранить повреждения на сетях электроснабжения. Аварийные бригады работают", - написал Балицкий.

Губернатор отметил, что по состоянию на 09:00 мск ситуация в Запорожской области стабильная, оперативные службы работают в штатном режиме.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Запорожской области 27 ноября наблюдаются осадки в виде дождя и снега, скорость ветра составляет 25-30 м/с.