27 ноября, 07:18

В Запорожской области из-за непогоды без электричества остались более 37 тыс. абонентов

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что оперативные службы работают в штатном режиме

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 37 тыс. абонентов в Запорожской области отключены от электроснабжения из-за непогоды. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"37,2 тыс. абонентов по области отключены от электроснабжения. Дал поручение правительству области в кратчайшие сроки устранить повреждения на сетях электроснабжения. Аварийные бригады работают", - написал Балицкий.

Губернатор отметил, что по состоянию на 09:00 мск ситуация в Запорожской области стабильная, оперативные службы работают в штатном режиме.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Запорожской области 27 ноября наблюдаются осадки в виде дождя и снега, скорость ветра составляет 25-30 м/с. 

Теги:
РоссияБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация