27 ноября, 07:24

В Томске сержанта осудили на 13 лет колонии за продажу наркотиков и оставление части

Иван Костарев также украл в магазине телевизор и портативную колонку

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Томский гарнизонный суд приговорил старшего сержанта Ивана Костарева к 13 годам колонии строгого режима за оставление части, кражу и продажу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

"Суд назначил Костареву наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 13 лет. Кроме этого, удовлетворены гражданские иски потерпевших", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре 2022 года военнослужащий без уважительных причин не явился в воинскую часть и убыл в город Новокузнецк Кемеровской области. Уклоняясь от военной службы, он также украл в магазине телевизор и портативную колонку.

В 2023 году он решил выступить посредником при продаже наркотиков. 1 июня Костарев забрал оптовую партию наркотического средства, поместил это в тайник и отправил фотографию конечному покупателю. В этот же день он был задержан сотрудниками полиции. 

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РоссияТомская область
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