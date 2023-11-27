В нескольких муниципалитетах Крыма объявили ЧС

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что меры связаны с нарушением жизнедеятельности населения из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких муниципальных образованиях Крыма из-за штормового ветра, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым", - говорится в сообщении.

Как заявил председатель государственного совета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24", ситуация в регионе контролируемая: "Штаб оперативный на месте был главой республики своевременно организован, еще вчера он приступил к работе. <...> Сейчас все уже приступили к устранению [последствий непогоды]".