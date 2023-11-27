27 ноября, 07:52

В Ростовской области из-за подтоплений эвакуировали около 20 человек

Развернуто 116 пунктов временного размещения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Жители четырех сельских поселений в Ростовской области эвакуированы из-за подтоплений, в связи с непогодой службы экстренного реагирования работают в режиме повышенной готовности, развернуто 116 пунктов временного размещения. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

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"Донские спасатели дежурят в зоне подтопления, при необходимости производится эвакуация в пункты временного размещения. В настоящее время за помощью к областным спасателям обратились жители четырех сельских поселений: хутор Морской Чулек, хутор Задонье, хутор Береговой и хуторДугино, эвакуировано около 20 человек", - привели в министерстве слова заместителя губернатора региона Сергея Бодрякова.

По информации властей, в настоящее время в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности, на помощь людям готовы прийти более 5,5 тыс. специалистов. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, а также Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. В зоне подтопления создана группировка в составе порядка 1,2 тыс. специалистов и более 450 автомобилей. Для эвакуации населения в муниципальных образованиях подготовлено 116 пунктов временного размещения.

Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Telegram-канале, сильный ветер стал причиной массового падения деревьев. "На утро 27 ноября в Ростове зафиксировано 28 происшествий, из них 24 падения деревьев и одной конструкции, три подтопления территорий", - написал он, уточнив, что на местах работают спасатели совместно с коммунальными службами, ветреная погода сохранится до вечера.

Ранее в госавтоинспекции Ростовской области сообщали о перекрытии участка трассы в Азовском районе Ростовской области из-за нагона воды из Таганрогского залива. Глава администрации Таганрога сообщал о переводе некоторых школ на дистанционный режим из-за непогоды, в Донецке Ростовской области власти призвал родителей по возможности оставить детей дома, в городе фиксируют аварии на линиях электропередачи, их устраняют специалисты.

Также ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что, по данным Росгидромета, в течение суток 27 ноября на побережье Таганрогского залива в пределах Ростовской области на устьевом участке Дона в связи с сильным юго-западным ветром ожидается резкое повышение уровня воды, в том числе с превышением опасных отметок. 

Теги:
РоссияРостовская область
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