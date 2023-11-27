Во Владивостоке ликвидировали аварию, из-за которой без тепла остались 6 тыс. человек

Как сообщила пресс-служба мэрии, благодаря оперативной работе энергетиков устранить порыв на трубопроводе удалось раньше положенного срока

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) ликвидировали порыв на магистральном трубопроводе, из-за которого 6 тыс. жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды, сообщает пресс-служба мэрии.

"Специалистам ДГК раньше намеченного срока удалось ликвидировать порыв в Ленинском районе. Сейчас сети запитывают теплом. Изначально вернуть тепло в дома планировалось не ранее 20:00 (13:00 мск). Однако благодаря оперативной работе энергетиков батареи станут теплыми раньше", - говорится в сообщении.

В 12:00 (05:00 мск) произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения, в результате которой более 6 тыс. жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения. Прокуратура Ленинского района города Владивостока проводит проверку.

Во Владивостоке пасмурно, температура воздуха минус 4 градуса, ночью ожидается до минус 6 градусов.