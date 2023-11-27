В Хакасии задержали фигуранта дела об использовании рабского труда на ферме

Возбуждено уголовное дело по принуждению потерпевшего к даче ложных показаний

ТАСС, 27 ноября. Младший брат директора крестьянско-фермерского хозяйства в Хакасии, обвиняемого в использовании рабского труда, задержан по подозрению к принуждению дачи ложных показаний. Об этом говорится в сообщении управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования уголовного дела следствием был установлен еще один потерпевший. <…>Мужчина прибыл в следственный отдел для дачи показаний, однако 41-летний младший брат обвиняемого остановил мужчину на улице, высказывая угрозы, заставил сесть в свой автомобиль, где путем принуждения и подкупа склонил потерпевшего к даче ложных показаний", - говорится в сообщении. В итоге потерпевший от показаний отказался. В отношении брата фермера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к даче ложных показаний). Он задержан.

В середине ноября суд арестовал на два месяца 47-летнего мужчину по обвинению в использовании рабского труда на своей ферме в течение семи лет. По версии следствия, фермер в 2016 году привлек к работам двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Директор хозяйства обещал им выплачивать зарплату, но не делал этого. Фермер отобрал у них документы, заставлял ежедневно работать по 16 часов, а за непослушание избивал и закрывал в погребе. Работники несколько раз пытались сбежать, но не смогли сделать это из-за удаленности фермы от населенных пунктов.