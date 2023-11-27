В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два жителя

Женщину госпитализировали

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Двое жителей Первомайска ЛНР, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 27 ноября. Об этом сообщил глава Первомайска Сергей Колягин.

"Сегодня ночью один из жилых массивов города Первомайска вновь подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. По предварительным данным, в результате обстрела повреждено одно домостроение, ранены два жителя города - женщина 1974 года рождения и мужчина 1968 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

Колягин отметил, что первую помощь раненой женщине оказали медики Первомайска, затем ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии Луганской республиканской клинической больницы, где "за ее жизнь продолжают бороться врачи". Мужчина от госпитализации отказался.

Глава города сообщил, что сотрудники администрации работают на месте обстрела.