27 ноября, 08:17
Военная операция на Украине

В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два жителя

Женщину госпитализировали

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Двое жителей Первомайска ЛНР, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 27 ноября. Об этом сообщил глава Первомайска Сергей Колягин.

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"Сегодня ночью один из жилых массивов города Первомайска вновь подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. По предварительным данным, в результате обстрела повреждено одно домостроение, ранены два жителя города - женщина 1974 года рождения и мужчина 1968 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

Колягин отметил, что первую помощь раненой женщине оказали медики Первомайска, затем ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии Луганской республиканской клинической больницы, где "за ее жизнь продолжают бороться врачи". Мужчина от госпитализации отказался.

Глава города сообщил, что сотрудники администрации работают на месте обстрела. 

Теги:
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