27 ноября, 08:16

В ЛНР почти 500 тыс. жителей остались без воды из-за непогоды

По словам специалиста по связям с общественностью и прессой "Лугансквода" Дмитрия Бидлюченко,перебои в водоснабжении коснулись свыше 10 городов республики и административно относящихся к ним населенных пунктов

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Почти 500 тыс. абонентов Луганской Народной Республики (ЛНР) остались без водоснабжения из-за аварийных отключений водозаборов и насосных станций, произошедших вследствие непогоды в регионе. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко.

"Аварийные отключения электроэнергии, которые произошли в ночь с 26 на 27 ноября из-за сильного ветра, стали причиной нарушения водоснабжения ряда городов и районов республики. Из-за аварийных отключений энергоснабжения произошла остановка ряда водозаборов и насосных станций, без воды остались порядка 470 тыс. абонентов", - сказал он.

Бидлюченко уточнил, что перебои в водоснабжении коснулись свыше 10 городов республики и административно относящихся к ним населенных пунктов.

Кроме того, более 140 тыс. абонентов региона остались без электричества из-за непогоды, сообщает в Telegram-канале правительство ЛНР. "По состоянию на 09:00 27 ноября в Республике из-за непогоды без электроэнергии остались 143 041 абонент. Энергетики для устранения последствий урагана задействовали 97 бригад специалистов. На объектах трудятся 332 человека и 105 единиц техники", - сказано в сообщении.

Ранее в региональном МЧС сообщали, что сильный ветер стал причиной отключения электроэнергии у почти 24 тыс. жителей ЛНР. Позже в пресс-службе оператора "Мобильные коммуникационные системы" (МКС), действующего в ЛНР, заявили, что из-за непогоды в работе оператора возникли временные перебои. 

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