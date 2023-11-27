В Крыму шторм повторно повредил часть электросетей

Без электроснабжения остаются около 400 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Непрекращающийся штормовой ветер в Республике Крым повторно повредил часть электросетей, которые были отремонтированы после первого удара стихии, без электроснабжения остаются около 400 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

"По состоянию на 08:00 без электричества остаются около 400 тыс. человек. Из-за непрекращающегося урагана часть сетей была повреждена повторно. Поваленные деревья затрудняют доступ к неисправным объектам энергетики", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий шторма на сетях электроснабжения участвуют 183 аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады, привлечены 215 единиц техники. "Энергетики в первую очередь устраняют повреждения на высоковольтных линиях и запитывают социальные объекты, при необходимости используя генераторные установки. Работа аварийно-восстановительных бригад "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений", - добавили в пресс-службе.

Ураганный ветер до 40 м/с и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Как минимум один человек погиб, трое госпитализированы, по предварительной информации, до двух десятков - пострадали. В ночь на 27 ноября без электроэнергии оставались порядка 500 тыс. жителей Республики Крым и 2,6 тыс. жителей Севастополя. Без тепла и электроснабжения полностью остался Черноморский район Крыма, район Теплой Балки в Ялте. В Евпатории море вышло из берегов, в результате 311 человек (в том числе 43 ребенка) эвакуировали из частного сектора.