27 ноября, 08:29

В Крыму шторм повторно повредил часть электросетей

Без электроснабжения остаются около 400 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Непрекращающийся штормовой ветер в Республике Крым повторно повредил часть электросетей, которые были отремонтированы после первого удара стихии, без электроснабжения остаются около 400 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

Читайте также
Что известно о последствиях урагана на юге России

"По состоянию на 08:00 без электричества остаются около 400 тыс. человек. Из-за непрекращающегося урагана часть сетей была повреждена повторно. Поваленные деревья затрудняют доступ к неисправным объектам энергетики", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий шторма на сетях электроснабжения участвуют 183 аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады, привлечены 215 единиц техники. "Энергетики в первую очередь устраняют повреждения на высоковольтных линиях и запитывают социальные объекты, при необходимости используя генераторные установки. Работа аварийно-восстановительных бригад "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений", - добавили в пресс-службе.

Ураганный ветер до 40 м/с и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Как минимум один человек погиб, трое госпитализированы, по предварительной информации, до двух десятков - пострадали. В ночь на 27 ноября без электроэнергии оставались порядка 500 тыс. жителей Республики Крым и 2,6 тыс. жителей Севастополя. Без тепла и электроснабжения полностью остался Черноморский район Крыма, район Теплой Балки в Ялте. В Евпатории море вышло из берегов, в результате 311 человек (в том числе 43 ребенка) эвакуировали из частного сектора. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация