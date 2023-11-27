В Севастополе во время непогоды пострадали пять человек

По словам замгубернатора города Александра Кулагина, госпитализированных в тяжелом состоянии нет

ТАСС, 27 ноября. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали во время непогоды в Севастополе, двое взрослых госпитализированы. Об этом сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин в ходе аппаратного совещания.

"Всего у нас поступило в больницу четыре взрослых, один ребенок. У ребенка легкая травма, отпущен домой, из четырех пострадавших двое госпитализированы, двое тоже отправлены домой. В основном у всех закрытая черепно-мозговая травма за счет падения веток, конструкций. Тяжелых [пациентов] нет", - сказал Кулагин.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что штормовой ветер повредил в городе кровли более 40 домов, а также обшивки фасадов, произошел порыв 74 линий электропередачи, также из-за падения деревьев на газопровод без газоснабжения остались жители многоквартирных домов на трех улицах и 44 частных домов.