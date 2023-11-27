Гражданин Китая пытался вывезти из РФ смешанный с шампунем золотой песок

Стоимость металлических частиц превысила 1 млн рублей, рассказали таможенники

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Гражданин из Китая пытался вывезти почти 200 граммов золотого песка из Благовещенска Амурской области в КНР на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

"Более 185 г золота в виде песка пытался вывезти 48-летний гражданин КНР, возвращавшийся на родину", - говорится в сообщении.

Часть драгметалла мужчина спрятал в чехол смартфона, а остальное перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты. Экспертиза показала, что металлические частицы выполнены из сплава золота и серебра. Их стоимость превысила 1 млн рублей.

Выявить контрабанду удалось при помощи рентгенустановки. Иностранец признал, что был в курсе запрета на вывоз драгметаллов, и поэтому спрятал золотой песок.

За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере гражданину КНР грозит уголовная ответственность.