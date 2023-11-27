27 ноября, 08:51,
обновлено 27 ноября, 09:19

В Новосибирске экс-сенатор Лаптев получил пять лет колонии за взятки и мошенничество

Ему также назначили штраф в размере 11 900 000 рублей

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил бывшего члена Совета Федерации и экс-депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и коррупции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить наказание в виде пяти лет колонии строгого режима со штрафом 11 900 000 рублей", - огласила приговор судья Евгения Захарова.

Согласно материалам дела, Лаптев пытался дать взятку мировому судье Куйбышевского района для прекращения дела в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями местной полиции. Он трижды встречался с судьей, передав ей 5 кг фиников, несколько бутылок вина, бокалы, конфеты, шоколад, зефир и букет белых роз на общую сумму более 11 тыс. рублей. Судья обратилась в правоохранительные органы в ответ на действия Лаптева.

Будучи региональным депутатом, Лаптев также фиктивно устроил дочь и знакомую на должности своих помощников. Фактически они не работали, но за два года в сумме получили почти 1 млн рублей. Кроме того, Лаптев предложил одному из своих коллег из законодательного собрания занять оплачиваемую должность зампредседателя комиссии по экологии - с июля 2021 по июль 2022 года он получил от потерпевшего взятку почти на 1,2 млн рублей, после чего тот обратился с заявлением в полицию.

Лаптев признал вину и заключил досудебное соглашение. Гособвинение запрашивало для него девять лет колонии строгого режима и штраф в размере более 35 млн рублей. Защита просила заменить реальный срок условным, обратив внимание на ухудшение здоровья подсудимого в СИЗО.

С 2015 по 2020 год Лаптев был членом Совета Федерации. В 2020 году избран депутатом Заксобрания Новосибирской области от партии "Единая Россия". До 2015 года в течение трех созывов избирался в региональный парламент. В октябре 2023 года его досрочно лишили мандата депутата. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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