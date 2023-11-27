27 ноября, 08:55

В больнице умер второй дорожный рабочий, пострадавший при ДТП в Томске

По данным Департамента здравоохранения области, "мужчина находился в реанимации, его состояние оценивалось как тяжелое"

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Дорожный рабочий, которого госпитализировали после ДТП в Томске, умер. Число погибших выросло до двух, сообщили ТАСС в Департаменте здравоохранения Томской области.

"Мужчина находился в реанимации, его состояние оценивалось как тяжелое. К сожалению, пациент скончался, несмотря на все усилия врачей", - сказал собеседник агентства.

Водитель иномарки 23 ноября в Томске наехал на дорожных рабочих, затем врезался в автомобиль ГАЗ. Один из пострадавших умер на месте, второй был госпитализирован.

Ранее в отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело по п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами). При этом мужчина был лишен права управления автомобилем за повторную езду в нетрезвом виде. 

Теги:
РоссияТомская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация