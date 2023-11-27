В больнице умер второй дорожный рабочий, пострадавший при ДТП в Томске

По данным Департамента здравоохранения области, "мужчина находился в реанимации, его состояние оценивалось как тяжелое"

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Дорожный рабочий, которого госпитализировали после ДТП в Томске, умер. Число погибших выросло до двух, сообщили ТАСС в Департаменте здравоохранения Томской области.

"Мужчина находился в реанимации, его состояние оценивалось как тяжелое. К сожалению, пациент скончался, несмотря на все усилия врачей", - сказал собеседник агентства.

Водитель иномарки 23 ноября в Томске наехал на дорожных рабочих, затем врезался в автомобиль ГАЗ. Один из пострадавших умер на месте, второй был госпитализирован.

Ранее в отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело по п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами). При этом мужчина был лишен права управления автомобилем за повторную езду в нетрезвом виде.