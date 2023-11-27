27 ноября, 08:53

В Махачкале сотрудников мэрии подозревают в превышении полномочий

Возбуждено уголовное дело

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Махачкалы за превышение полномочий. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Дагестану по материалам, поступившим из прокуратуры республики, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города Махачкалы по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, должностные лица администрации города, зная, что в соответствии с правилами землепользования и застройки города на земельном участке, расположенном по улице Ирчи Казака, 37, строительство многоквартирных жилых домов не предусмотрено, без соблюдения требований технических регламентов незаконно изготовили и издали постановления об изменении вида разрешенного использования земельного участка и разрешении проектирования и строительства комплекса девятиэтажных многоквартирных жилых домов, а также внесли изменения в постановление администрации Махачкалы, позволяющие в последующем получить застройщику разрешение на строительство.

"В результате противоправных действий должностных лиц осуществлено незаконное строительство 10 многоквартирных жилых домов с надстройкой дополнительных этажей, которые не соответствуют требованиям СанПиН к условиям проживания в жилых зданиях. Их техническое состояние является ограниченно-работоспособным (небезопасным), в связи с чем существенно нарушены законные права и интересы граждан на благоприятную окружающую среду.

Кроме того, нарушены охраняемые законом интересы государства, выразившиеся в подрыве и дискредитации авторитета органов местного самоуправления Республики Дагестан и муниципальной службы в глазах общественности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавили в пресс-службе. 

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