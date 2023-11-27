В Ижевске в результате ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Из них пять госпитализированы с травмами средней и легкой степени тяжести

ТАСС, 27 ноября. Маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ижевске, за помощью к медикам обратились шесть человек, сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

"27 ноября на улице Молодежной в Ижевске столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Шесть человек обратились к бригаде скорой медицинской помощи для осмотра", - говорится в сообщении.

Зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в Telegram-канале уточнила, что пять человек доставлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести. Трое отказались от госпитализации, помощь им была оказана на месте.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель автобуса ГАЗ не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с Suzuki Grand Vitara.