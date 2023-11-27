27 ноября, 08:59

В Сириусе шторм повредил набережную

Несколько улиц затопило

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Набережная оказалась частично повреждена на федеральной территории Сириус, затоплены несколько улиц, специалисты ликвидируют последствия падения деревьев. Об этом журналистам сообщили в администрации федеральной территории.

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"Из-за сильного дождя и ветра в Сириусе затоплены улицы Парусная и Нижнеимеретинская и парковка около ледовой арены "Шайба". Частично подтоплен проспект Олимпийский. Из-за шторма частично пострадала набережная. На месте работают сотрудники всех коммунальных служб, администрации федеральной территории и Росгвардии. Также специалисты убирают обрушившиеся деревья и мусор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из соображений безопасности вход на набережную закрыт, пляжи не работают, ведется оценка ущерба последствий непогоды. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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