В Сириусе шторм повредил набережную

Несколько улиц затопило

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Набережная оказалась частично повреждена на федеральной территории Сириус, затоплены несколько улиц, специалисты ликвидируют последствия падения деревьев. Об этом журналистам сообщили в администрации федеральной территории.

"Из-за сильного дождя и ветра в Сириусе затоплены улицы Парусная и Нижнеимеретинская и парковка около ледовой арены "Шайба". Частично подтоплен проспект Олимпийский. Из-за шторма частично пострадала набережная. На месте работают сотрудники всех коммунальных служб, администрации федеральной территории и Росгвардии. Также специалисты убирают обрушившиеся деревья и мусор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из соображений безопасности вход на набережную закрыт, пляжи не работают, ведется оценка ущерба последствий непогоды.