СК завершил дело подростка, который поджег сверстника на детской площадке в Москве

Он обвиняется в "убийстве, совершенном с особой жестокостью"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, который поджег своего сверстника на детской площадке на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

"Следственным управлением по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 июня подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью ранее знакомого сверстника и поджег его на детской площадке в Чечерском проезде. Потерпевший получил множественные ожоги разной степени и умер от полученных повреждений в больнице.

В ходе расследования допрошены более 40 свидетелей, проведены судебно-медицинская, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая, дактилоскопическая и другие экспертизы. Выводы экспертов в совокупности с другими доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении. Подросток при этом свою вину не признал.