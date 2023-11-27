27 ноября, 09:06

СК завершил дело подростка, который поджег сверстника на детской площадке в Москве

Он обвиняется в "убийстве, совершенном с особой жестокостью"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, который поджег своего сверстника на детской площадке на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

"Следственным управлением по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 июня подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью ранее знакомого сверстника и поджег его на детской площадке в Чечерском проезде. Потерпевший получил множественные ожоги разной степени и умер от полученных повреждений в больнице.

В ходе расследования допрошены более 40 свидетелей, проведены судебно-медицинская, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая, дактилоскопическая и другие экспертизы. Выводы экспертов в совокупности с другими доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении. Подросток при этом свою вину не признал. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация